Balletto Lukic-Ilic: perché Juric ha ragione

Ivan Juric ha la nostra stima perché possiede il pregio, non comune a tutti i suoi colleghi, di dire ciò che pensa senza troppi giri di parole. Magari talvolta esagera, ma meglio così piuttosto che stendere tappeti senza senso. Noi abbiamo dato la sufficienza piena al mercato del Torino, ma la pensiamo come Juric quando dice che l’asticella tecnica sarebbe stata più alta se fosse stato confermato Lukic. Aggiungere Ilic, colpo importante, in presenza del serbo avrebbe dato la possibilità all’ex Verona di inserirsi con maggiore calma. Juric è andato oltre, spiegando come Lukic sia oggi più forte di Ilic, probabilmente era un modo per ribadire quanto sia complicato inserire un calciatore nuovo a gennaio, pur in possesso di qualità importanti. Condividiamo anche le virgole delle parole dell’allenatore croato. Le gestione del mercato granata passa attraverso le interpretazioni del direttore sportivo Vagnati, spesso contraddittorie e in ritardo sulle normali tabelle di marcia.

Foto: Twitter Torino