Ballardini: “Valgono i principi, non la disposizione: difesa a quattro per avere un centrocampista o un attaccante in più”

La stagione della Cremonese entra nel vivo con la conferenza stampa del tecnico Davide Ballardini: “La convinzione di rimanere a Cremona parte da quello che ci siamo detti tante volte. Ovvero la serietà, l’ambizione, l’ambiente: tutte cose che danno forza al nostro lavoro. La serietà delle persone, la società che è seria, le strutture, la competenza, tutto ciò ha portato ad essere davvero molto contenti della scelta che abbiamo fatto. L’idea nostra è quella di partire con la difesa a quattro. Però non è quello che ci condiziona così tanto, perché se dovessimo essere più solidi in altro modo non ci faremmo problemi nel cambiare. Per noi, lo sapete, valgono molto di più i principi di entrambe le fasi, a prescindere della disposizione in campo. Vogliamo la difesa a quattro per avere un centrocampista o un attaccante in più. In ritiro ci si allenerà con serietà e questo vale per ognuno di noi, perché siamo convinti che chi ci sarà e chi c’è è persona seria e la conosciamo. Ci si allenerà con motivazioni forti e con disciplina. Si va in ritiro, ci si allena con i compagni, si fa il mestiere più bello del mondo: non servono calci nel sedere per allenarsi bene. È chiaro che la Cremonese deve avere un’idea chiara di quello che deve fare, a prescindere dall’avversario. Quest’anno a parer mio dovremo costruire una squadra ancora più forte di quella che avevamo la stagione scorsa. Più forte, più motivata, perché il campionato che andremo ad affrontare è terribilmente complicato. La rosa che andremo a costruire dovrà essere molto ma molto competitiva. In Serie B tutte le squadre sono competitive, lo scorso anno chi è retrocesso in C ha spesso vinto con le prime in classifica. Il nostro obiettivo è quello di essere competitivi e con la voglia di essere protagonisti. La differenza la fanno le motivazioni e la disciplina. Se credi per aver vinto un paio di campionati di essere forte e conoscere la categoria, vuol dire che non hai capito nulla. Si parte e la forza dev’essere la serietà, è chiaro che servono le qualità, le motivazioni, e quando magari non sei così motivato devi essere altamente disciplinato per essere competitivo in un campionato del genere”.

Foto: sito web Cremonese