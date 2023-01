Ballardini: “Un buon punto di partenza. Da adesso servirà anche altro”

Ecco le parole rilasciate da Davide Ballardini, neotecnico della Cremonese alla prima panchina, al termine dell’Ottavo di finale contro il Napoli al Maradona. I grigiorossi hanno superato il turno in trasferta ai calci di rigore: “Vale certamente perché sei stato squadra ed è un buon punto di partenza. Da adesso servirà anche altro. Esperto di salvezze? Io non sono un esperto di niente. Noi sappiamo semplicemente fare il nostro mestiere. Questa é una situazione difficile e faremo il possibile”.

Infine, ha così risposto alla domanda su che cosa ha preparato insieme ai ragazzi in questi primi giorni a Cremona: “Ci siamo allenati sui principi generali. Sulla fase difensiva, sullo spazio da occupare e sulle pressioni da fare in campo. Ho fatto 3 allenamenti e abbiamo lavorato molto sulle basi”.



Foto: sito web Cremonese