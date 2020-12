Ballardini: “Strafelici per il risultato ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali dei rossoblù al termine della gara vinta al Picco contro lo Spezia. Questo il commento del tecnico romagnolo: “Passiamo un buon Natale ma la strada è ancora lunga, siamo contenti per questa vittoria ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare. Una serata così mi mancava molto, è da un po’ di tempo che non andiamo in campo ad allenare però siamo strafelici per il risultato e oltre al risultato valutiamo la prestazione e credo bisogna fare molti miglioramenti per fare quello che il Genoa deve fare. Mi è piaciuta la squadra, insieme con le nostre tensioni, preoccupazioni, le difficoltà del momento, è sempre stata presente nelle due fasi di gioco. L’aspetto da migliorare è la qualità del gioco e nelle chiusure, mantenendo compattezza e ordine. Ora la nostra priorità è la qualità nelle due fasi. Questa sera siamo stati bravissimi nel fare fatica, poi abbiamo fatto buone cose ma ci vuole più continuità, come tenere palla per fare male agli avversari e in fase difensiva difendere con ordine per arrivare un momento prima nelle chiusure, spesso arrivavi ma un secondo dopo e non li mettevamo così in difficoltà. Questo è il nostro obiettivo“.

Foto: Twitter Genoa