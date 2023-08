Ballardini: “Sono tutti qui per giocare, allora bisogna chiarire le situazioni”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Crotone, l’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato brevemente anche di mercato: “Abbiamo ragazzi seri, che si impegnano e hanno grande rispetto tra di loro, per lo staff e per la società. Detto questo, sono tutti qui per il loro spazio e vogliono giocare e allora bisogna chiarire le situazioni”.

Foto: Sito web Cremonese