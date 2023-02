Ballardini: “Situazione chiara. Non bisogna prendere in giro nessuno, ma meritiamo di più”

Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, in programma domani sera alle 20.45: “La situazione è chiara, non bisogna prendere in giro nessuno, ma noi dobbiamo fare sempre il massimo. Serve fare grandi partite per meritare qualcosa in più e credo che ce lo meritiamo. La squadra cresce e sta meglio fisicamente, poi una volta che vedi i ragazzi recuperare e si allenano con continuità hai delle buone sensazioni. Da giovedì sono rientrati a tempo pieno Okereke, Dessers, Lochoshvili, Quagliata e Buonaiuto. Loro sono convocati”.

Foto: sito web Cremonese