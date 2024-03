Ballardini: “Roma? Da quando è arrivato De Rossi hanno uno spirito diverso. Ho visto bene i miei in settimana”

Alla vigilia della gara dell’Olimpico contro la Roma il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con i giallorossi. Le sue parole:

Quanto manca per vedere il vero Sassuolo di Ballardini?

“Lo spirito deve essere quello, quando hai la palla ti adoperi per far sì che la tua squadra giochi e quando la palla ce l’hanno gli avversari devi avere quell’attenzione, quella generosità, per difendere bene lo spazio e la porta e per provare a riconquistare. Laurienté è stato un buon esempio in questo senso, si è dato molto da fare, e la fase difensiva parte da lì e poi non dico che i difensori abbiano un compito facile ma li aiuti molto.“

Toljan rientra? Come stanno gli altri?

“Toljan non è ancora disponibile, ha fatto un differenziato, probabilmente rientrerà con la squadra la settimana prossima, gli altri stanno bene, sia Missori, Kumbulla, lo stesso Ruan Tressoldi, vediamo.”

Cosa serve per battere la Roma?

“Tutto passa dal fare bene da squadra. Se affronti tutte le partite da squadra, con lo spirito giusto, si vedono le qualità che hai e si vede anche che sei capace, bravo, aggressivo, metti in difficoltà gli avversari quando loro hanno la palla, tutto passa dalla squadra.”

Come ha visto la squadra in settimana?

“Per me la squadra ha un bell’atteggiamento in settimana perché vedi che sono amici, legati fra loro, vogliono fare del loro meglio per uscire da questa situazione, l’atteggiamento è quello giusto. Per me abbiamo una voglia, una qualità giuste per ottenere e meritare delle soddisfazioni, anche contro le squadre.”

