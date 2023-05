Ballardini: “Potevamo fare molto di più, abbiamo capito i nostri errori”

La penultima giornata della Serie A metterà di fronte Lazio e Cremonese all’Olimpico. La conferenza stampa di mister Davide Ballardini ha chiarito le dinamiche della stagione e le idee per il futuro. La sfida a Sarri sarà un buon banco di prova per la Cremonese: “È nostro dovere mettere in campo qualcosa in più rispetto alla partita contro il Bologna. I ragazzi sono motivati e vogliono dimostrare di tenere alla maglia”. Stagione in crescendo per i lombardi che, con l’arrivo di Ballardini, hanno ritrovato qualche certezza: “Siamo soddisfatti del nostro lavoro, anche se in certi momenti avremmo potuto fare molto di più. Abbiamo capito i nostri errori”. Il futuro è tutto da programmare, Ballardini è fiducioso: “La base è solida e sana e le ambizioni alte. Sono tre aspetti fondamentali per un allenatore per cominciare un nuovo progetto. Poi ci si confronterà con la società per parlare di giocatori, mercato e schemi”.

Foto: sito web Cremonese