Ballardini: “Per salvarci serve essere molto attenti e aggressivi”

In conferenza stampa in casa Genoa ha presentato la sfida di domani con il Bologna il tecnico del Grifone, Ballardini.

Queste le sue parole: “Ho chiesto ai ragazzi di fare il massimo. Sono tutte gare molto importanti e quindi, nonostante tutte le difficoltà, il Genoa deve fare il massimo. Intendo fare una gara da squadra, molto intensa. Nel gioco essere molto chiari e nella fase difensiva essere attenti e molto aggressivi perchè serve questo. Avere sempre più riferimenti ti dà sempre più forza. Man mano che ci si conosce meglio, si fanno partite, ti danno consapevolezza e i punti fermi, i principi chiari ti portano ad avere sempre più pulizia nel gioco, sempre più aggressività. Essere sempre più squadra”.

Sul Bologna: “E’ una squadra forte. Ha dei giocatori di altissima qualità, hanno un bravo allenatore. Questi cinque risultati utili di fila testimoniano il fatto che si va ad affrontare una squadra che se la gioca con tutti e ha dimostrato di far risultato contro tutti. E’ una squadra che probabilmente nell’ultima partita meritava di vincere. L’emozione è quotidiana per me. Anche quando vengo qua al campo è comunque un’emozione forte ogni giorno. Non c’è tempo per pensare a quelle cose lì. Siamo concentrati sulla partita e vogliamo fare una grande partita sennò fai fatica. L’attenzione va alla partita che vogliamo fare”.

Foto: Twitter Genoa