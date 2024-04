Ballardini: “Oggi il Lecce è stato superiore al Sassuolo. Ma siamo a 3 punti dalla salvezza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Lecce: “Cosa è successo? Bisogna fare i complimenti al Lecce che oggi è stato superiore a noi per quello che hanno messo in campo, hanno meritato di vincere. Noi non siamo stati squadra attenta e determinata come lo siamo stati contro il Milan. Comunque siamo a tre punti dalla salvezza, e sicuramente non siamo quelli di oggi. Non abbiamo avuto quella determinazione che serviva. Certamente cambieremo qualcosa, ma ci sono ancora5 partite per far vedere che ce la possiamo giocare fino alla fine”.