Ballardini non si nasconde: “Sassuolo, domani è dentro o fuori”

Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa Sassuolo-Cagliari, in programma domani alle 12,30. “Contro il Genoa abbiamo perso perché non abbiamo avuto la forza che serve per gestire quei momenti lì da squadra. Il momento è difficilissimo, ma lo superi solo se hai tanta forza e voglia di ribaltare l’avversario in ogni momento è in ogni zona della gara. Se non verranno fuori questo valori, saremo fuori dalla lotta per restare in Serie A. Defrel si è allenato da giovedì con la squadra, quindi è disponibile. Non ci saranno Berardi e Castillejo. Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti più di noi. Domani è dentro o fuori, ci dobbiamo togliere quella pesantezza che questi momenti ti portano. Se facciamo la prestazione con le nostre qualità il nostro ordine, a noi poco interessa degli avversari. Domani bisognerà avere coraggio e sfacciataggine”. Davide Ballardini ha presentato in conferenza stampa Sassuolo-Cagliari, in programma domani alle 12,30. “Contro il Genoa abbiamo perso perché non abbiamo avuto la forza che serve per gestire quei momenti lì da squadra. Il momento è difficilissimo, ma lo superi solo se hai tanta forza e voglia di ribaltare l’avversario in ogni momento è in ogni zona della gara. Se non verranno fuori questo valori, saremo fuori dalla lotta per restare in Serie A. Defrel si è allenato da giovedì con la squadra, quindi è disponibile. Non ci saranno Berardi e Castillejo. Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti più di noi. Domani è dentro o fuori, ci dobbiamo togliere quella pesantezza che questi momenti ti portano. Se facciamo la prestazione con le nostre qualità il nostro ordine, a noi poco interessa degli avversari. Domani bisognerà avere coraggio e sfacciataggine”.

Foto: Instagram Sassuolo