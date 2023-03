Ballardini: “Non meritavamo di stare sotto 2-0, concediamo troppo. Nel secondo tempo un’altra Cremonese”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha così analizzato la sconfitta arrivata al 91′ contro il Sassuolo per 3-2: “Nel primo tempo è stata una partita equilibrata ma certi episodi se siamo non così determinati, non così aggressivi come è giusto per noi essere, subiamo perché concediamo troppo agli avversari nel tempo di gioco, è chiaro che poi fai fatica perché loro hanno abilità nella gestione. Bisognava condizionare di più l’avversario, da subito, cosa che è successa nel secondo tempo, siamo riusciti a farli sbagliare di più, siamo stati più alti, abbiamo dato più intensità e nel secondo tempo si è vista un’altra Cremonese, anche se nel primo tempo non meritavamo di stare sotto 2-0 ma a noi succede. Nel primo tempo non eravamo così brillanti, poi chiaro che l’abilità dei giocatori del Sassuolo che giocavano sul centravanti o sugli esterni e accompagnavano con i centrocampisti, noi nel primo tempo abbiamo fatto fatica, nel secondo tempo avevamo più densità in mezzo al campo”. E sugli episodi da rigore: “Me l’hanno detto i ragazzi di due situazioni dove loro sembrano aver preso noi e non la palla ma non li ho visti”.

Poi ha proseguito parlando degli errori individuali dei suoi ragazzi: “Sono migliorabili perché è una squadra se poi riesce a rimediare a un errore del compagno. Sul primo gol non mi sento di dare la colpa a Carnesecchi perché la parte è partita forte ed è arrivata più forte, i palloni ora hanno una traiettoria un po’ strana. Certo che sono migliorabili perché la squadra ti aiuta a coprire eventuali errori”. E sulle condizioni di Chiriches e Afena-Gyan: “Fastidio muscolare per Chiriches, verrà valutato nei prossimi giorni. Felix ha fatto quantità nel primo tempo, lo abbiamo tolto per avere peso e densità con i due attaccanti centrali. Si è dato da fare, poi è un ragazzo di 19 anni, l’impegno certamente non è mancato”.

Infine, sulla lotta salvezza: “Questa stagione non si può paragonare alle altre, ci sono enormi difficoltà che speriamo di superare quest’anno. Non so paragonare agli altri anni. Per la Coppa Italia noi abbiamo affrontato prima il Napoli e poi la Roma. Questo per me, con la rosa a disposizione perché hanno giocato quasi tutti, è un segnale importante. Noi dove abbiamo pagato molto, probabilmente per un fatto di testa, abbiamo pagato 2-3 giorni dopo la gara con la Roma, giocando il sabato pomeriggio con il Lecce. Ci sono squadre che giocano al giovedì e poi giocano il martedì, alla Cremonese non hanno concesso nulla perché hanno fatto giocare la Cremonese a Roma alle 9 di sera e poi sabato pomeriggio alle 15 contro il Lecce. Cerchiamo di fare il nostro meglio sempre”.

Foto: sito web Cremonese