Ballardini: “L’impegno non basta, serve più personalità e furore. Così non ci divertiamo”

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 nella gara contro la Fiorentina: “La sfortuna non c’entra, c’è stato impegno nella nostra prestazione ma serve altro. Bisogna avere più personalità e furore. Nel primo tempo siamo stati ordinati, la Fiorentina non ha avuto occasioni pericolose però bisogna fare molto di più perché così non ci divertiamo e non va bene. Dopo la partita non sono abituato a dire nulla, nei prossimi giorni analizzeremo insieme la partita”.

Poi ha proseguito: “Questo è un aspetto che va allenato nella testa e nelle gambe. Il nostro cruccio è questo, dobbiamo partire subito con dinamicità muovendo la palla e aggredendo gli avversari dall’inizio della partita invece è qualcosa che si vede solo a tratti. Non esiste perché la nostra è una squadra che non ha paura di correre”.

Infine: “Quando abbiamo giocato 3-5-2 contro squadre che fanno il 4-3-3 abbiamo avuto sempre un due contro due centrale e lì devi essere bravo a sfruttarlo, il cambio gioco sul nostro quinto poteva metterli in difficoltà. Questa era la partita che avevamo preparato ma anche se l’impegno non è mancato bisogna avere un altro atteggiamento e una intensità diversa”.

Foto: sito Cremonese