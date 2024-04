Ballardini: “Le vittorie di Empoli e Verona? Non sono abituato a guardare gli altri”

Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra i neroverdi ed il Lecce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Non sono abituato a guardare gli altri, ma sono abituato a guardare in casa mia. Questa è una partita molto importante da fare nel modo migliore, questa è la nostra riflessione. Bisogna essere più attenti, equilibrati e compatti, bisogna pensare ad attaccare, ma quando lo fai devi fare attenzione nella fase difensiva. Dobbiamo essere molto concentrati e attenti, ma soprattutto molto equilibrati. Le scelte di formazione? Bajrami è nel suo ruolo, è un ragazzo che ha qualità, ha abilita tecnica molto spiccata, è un giocatore generoso, ti dà una mano anche in fase difensiva, abbiamo fatto questa scelta su di lui. Che cosa dobbiamo aspettarci? Loro hanno fisicità e compattezza, sono pragmatici, sanno bene come affrontare la partita. Non si scoprono, sono molto bravi ad occupare il campo, se non sei equilibrato possono metterti in difficoltà”.

Foto: Instagram Sassuolo