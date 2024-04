Ballardini: “La gara con la Salernitana non sarà decisiva. Dovremo giocare per essere pericolosi”

Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini ha presentato oggi, in conferenza stampa, la gara che i neroverdi dovranno affrontare domani, in trasferta sul campo della Salernitana, dove ci saranno in palio punti pesanti in chiave salvezza. Queste le parole del tecnico:

“E’ una partita importante ma certamente non decisiva. Per me fino a oggi abbiamo fatto 4 punti in 4 partite e più o meno sono i punti che meritiamo, quindi da qui in avanti dovremo fare ancora meglio. Pensiamo alla partita, a chi andiamo ad affrontare, ovvero una squadra molto pericolosa perché giustamente vogliono, soprattutto davanti ai propri tifosi, che sono ragazzi seri, che ci tengono, ed è giusto così. Per me sono sempre importanti due cose: il gioco e la pericolosità, l’equilibrio e la compattezza con la palla e senza. Gioco per essere pericoloso, ma al contempo voglio essere comunque ben messo in campo anche se perdo la palla. E’ chiaro che quando gli altri hanno la palla io ho bisogno di avere tutti i miei compagni se non dietro la linea della palla, attenti e bravi. Contro l’Udinese siamo stati bravi per lunghi tratti perché abbiamo concesso poco o nulla agli avversari. C’è un però: quelle 3-4 situazioni dove l’Udinese è stata pericolosa, lo è stata perché noi avevamo la palla e noi non eravamo messi bene in campo e l’Udinese, se non sei messo bene in campo, batte la Juve, la Lazio, il Bologna. Ma l’Udinese come anche la Salernitana”.

