Ballardini: “Io resto al 100%? Non è vero, prima il Genoa deve finire al meglio la stagione”

Davide Ballardini ha parlato a Dazn della sconfitta di misura del suo Genoa contro il Milan: “Siamo tutti dispiaciuti ma abbiamo fatto una bella partita e per fare i punti servono queste partite, siamo fieri. Era da un po’ che non facevamo una partita così, ci teniamo la partita fatta, trasformeremo il dispiacere nel fare meglio alla prossima. Marroccu ha detto che rimango al 100%? Non è vero perché prima il Genoa deve finire al meglio questa stagione, poi se ne parlerà”.

Foto: Twitter Genoa