Ballardini: “In porta Sarr titolare. Gioca Ciofani per salutare i tifosi”

La Cremonese si prepara ad affrontare l’ultima giornata di questo campionato. In conferenza stampa, mister Davide Ballardini ha lasciato qualche indicazione sulla formazione che scenderà in campo: “Dessers, Lochoshvili e Ferrari, che ha un fastidio muscolare, non saranno convocati. Domenica a Roma ha giocato Sarr e probabilmente giocherà lui perché è giusto così. Carnesecchi avrà modo di salutare chi gli ha voluto bene in queste due stagioni. Per Ciofani facciamo un’eccezione, lui probabilmente giocherà e credo sia giusto così”. Di fronte ci sarà la Salernitana: “È una squadra ben strutturata e ha saputo completarsi fin da gennaio 2022 facendo quella bella seconda parte di campionato. Sono partiti da lì e hanno continuato migliorarsi e quest’anno hanno addirittura messo ulteriore qualità e fisicità in organico. Hanno fatto un campionato abbastanza tranquillo, non sono mai stati troppo in difficoltà. Questo grazie alla struttura fisico-tecnica che hanno dato alla loro rosa”. Tempo di bilanci anche in casa Cremonese: “Qui ci sono tutte le premesse per continuare. Vediamo tante società in difficoltà, la Cremonese ha tutti gli ingredienti per fare bene. Un gruppo di lavoro che ama lavorare sul campo ed è ambizioso trova difficilmente situazioni migliori di questa.”

Foto: sito web Cremonese