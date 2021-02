Ballardini: “Il Napoli è una squadra europea, non sarà facile. Scamacca? Siamo contenti che è ancora con noi”

Il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha parlato così ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della sfida contro il Napoli:

Che partita dovrà fare il Genoa?

“Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perchè giochiamo contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Per me il Napoli è una squadra europea. Si presenta con tanti giocatori di qualità. Sono bravi nell’uno contro uno, ad attaccare la profondità. Nella fase difensiva sono solidi, equilibrati e compatti. Quando ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto“.

Shomurodov giovedì ha svolto differenziato. Come sta?

“Domani mattina ci alleniamo e vediamo un po’ quali sono le risposte”.

Scamacca ha detto di aver recepito grinta, cuore e anima. Sono le caratteristiche che servono per centrare l’obiettivo?

“Ha sempre avuto un bell’atteggiamento. E’ ben voluto, i compagni gli vogliono bene. Si è fatto apprezzare come ragazzo e anche come giocatore. Siamo tutti contenti che le cose siano rimaste così”.

Foto: Twitter Genoa