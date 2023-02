Ballardini: “Ho sentito dire che a Roma sarebbe stato meglio perdere, una stupidaggine”

L’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A da disputare al Maradona contro il Napoli. La prima della classe contro gli ultimi, i grigiorossi hanno raccolto appena otto punti in ventuno gare di campionato. Alcune parole del tecnico: “E’ giusto dire che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì sera a Roma e poi ha giocato il sabato alle 15, se succedesse ad una grande succederebbe il finimondo. Noi ci prendiamo le conseguenze di non poter fare una partita nelle migliori condizioni. Ho sentito dire che a Roma sarebbe stato meglio perdere: è una stupidaggine. Avremmo perso energie comunque, saremmo tornati comunque alle cinque del mattino. Cerchi di fare una bella partita e poi ti senti anche dire che era meglio perdere… Il Napoli è una squadra che abbiamo incontrato in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma fanno parte di una rosa importantissima e sono giocatori di grandissimo spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio”.

Classifica: “Pesa perché è grande l’insoddisfazione, ma l’unica modo che abbiamo per cambiare le cose è l’impegno, la voglia di competere e fare meglio. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si impegna e vuole fare bene”.

Foto: sito web Cremonese