Ballardini: “Grande vittoria! I tre cambi nell’intervallo? Vi spiego”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Cagliari. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla rimonta

“Questa è una grande vittoria contro una squadra forte. Noi non siamo ancora a posto. Durante la settimana fatichiamo molto, quindi questo è un premio”.

Sui cambi tra il primo e il secondo tempo

“Non sono abituato a fare tre cambi nell’intervallo, ma visto che quest’anno siamo partiti con la rosa completa molto tardi succede che per metterti a posto bisogna avere un po’ di tempo. Col Napoli non avevamo fatti tanti cambiamenti dal punto di vista tattico. Il vantaggio è che siamo molto seri, ci impegniamo molto e siamo predisposti a fare tanto. Tutti si danno da fare”.

Foto: Twitter Genoa