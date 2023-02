Ballardini: “Dobbiamo essere sempre quelli del secondo tempo. Non guardiamo la classifica”

L’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa in seguito al pareggio ottenuto in casa del Torino nel posticipo di Serie A. Alcune parole del tecnico: “Nel primo tempo siamo stati poco dinamici, arrivavamo in ritardo nelle chiusure e al Toro veniva facile avanti, ma solo con un’occasione creata. Noi dobbiamo essere dinamici, aggressivi e giocare in velocità e profondità. Nella ripresa si è visto tutto questo, con aggressione e chiari nel gioco. Dobbiamo essere sempre così”.

Pareggio: “La classifica non la guardiamo, sappiamo bene dove siamo ma ci teniamo a prestazione, atteggiamento, impegno e serietà. Ci sono cose buone, possiamo pensare che da qui in avanti faremo belle partite. E, di conseguenza, meriteremo qualcosa di più”.

Okereke: “Per caratteristiche è un giocatore di cui non possiamo fare a meno: fa tutto con qualità, anche la fase difensiva, e bisogna solo che stia bene. Ha giocato una settantina di minuti, l’importante è che stia bene ed è un giocatore importante”.

Torino: “Sono forti e con giocatori di impatto e qualità, mi aspettavo il Toro che ho visto. Per me, i granata possono stare sempre nella parte sinistra della classifica. Hanno gamba e se la gioca alla pari con le big”.

Foto: sito web Cremonese