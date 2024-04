Ballardini: “Ci teniamo questa grande partita. Non facciamo calcoli per la salvezza”

Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 3-3 col Milan: “Si sa giochi contro una grande squadra che in ogni momento ti può creare difficoltà, ci teniamo questa grande partita. Siamo stati un po’ frenetici nella gestione della palla, ma non penso a punti persi o guadagnati. Bisogna fare queste ultime partite con l’atteggiamento che è stato quello giusto. Quando giochi contro una squadra come il Milan gli attaccanti devono fare tutto, sono stati bravissimi. Per me il Sassuolo ha una qualità che può mettere in campo in modo ancora più chiaro”.

Sul contropiede di Lauriente: “Puoi anche non fare gol ma chiudi, ti rimetti a posto e torni a fare la tua partita. Quello è il rammarico, anche se il Milan poi ha avuto altre occasioni ma potevamo essere più bravi nel ripartire ma giocavamo contro una squadra straordinariamente forte. Siamo contenti della prestazione e del punto ma da qui in avanti dovremo essere ancora più bravi”.

Infine, sulla percentuale di salvezza: “Il mio pensiero è sempre stato questo: pensiamo a una partita alla volta, ci prepareremo alla partita col Lecce. Dovremo fare una grande partita, meritarsi quello che vogliamo ottenere. Non ci sono calcoli o percentuali, nelle sei partite che rimangono”.