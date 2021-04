Ballardini: “Cammino straordinario da quando sono tornato. Futuro? Prima pensiamo alla salvezza”

Davide Ballardini, tecnico del Grifone, ha così parlato dopo la bella vittoria ottenuta nell’anticipo delle 15.00 Genoa-Spezia. Queste le sue parole.

Sulla prestazione: “Il Genoa ha fatto un grande primo tempo con pressione, attenzione e qualità di gioco. Meritavamo di andare in vantaggio in più di un’occasione. Quando spendi così tanto nel secondo tempo fai fatica. Nonostante questo, però, non abbiamo concesso nulla e siamo stati premiati”.

Sulla crescita della squadra: “Il Genoa all’inizio ha vinto partite che forse non meritava, invece nei pareggi magari meritava di più, il calcio è così. Io sono sorpreso da quello che ha fatto il Genoa da quando siamo arrivati ad oggi. Ha fatto un cammino straordinario. Io sono arrivato con il Genoa a 7 punti e giocavamo contro lo Spezia che aveva quasi il doppio dei punti, qualche problema c’era e bisognava farsi capire alla svelta. Il Genoa oggi ha 36 punti e probabilmente sono i punti che merita, da qui in avanti dovremo fare ancora delle buone partite per raggiungere l’obiettivo. Le punte avevano bisogno di crescere perché alcuni non avevano giocato in Serie A e Destro veniva da stagioni problematiche. Da quando siamo arrivati il Genoa ha fatto un percorso straordinario. Le problematiche c’erano e ci saranno”.

Sul futuro: “Io non vado oltre a questa stagione perché è ancora da finire e da finire nel modo migliore. Il Genoa deve ancora raggiungere l’obiettivo. Dopodiché si faranno altri ragionamenti. Non va bene pensare alla prossima stagione quando si hanno ancora cinque partite di straordinaria importanza”.

Foto: Genoa Twitter