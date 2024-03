Ballardini: “Berardi sta bene, ci sarà anche Erlic. Cragno o Consigli? È un problema che non mi sono posto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, ha così parlato della situazione tattica dei neroverdi in vista della sfida contro l’Hellas Verona: “La cosa fondamentale resta l’atteggiamento: la squadra non deve essere tranquilla, devono capire che è un momento complicato, ed è nelle difficoltà che bisogna tirar fuori il meglio”.

Poi spazio ai singoli, a partire dalla situazione di Berardi: “Sta bene, sia ieri che oggi si è allenato con la squadra, e dunque è a disposizione. Anche Erlic è recuperato e ci sarà”. E sulla scelta de portiere: “Chi sarà titolare tra Consigli e Cragno? È un problema che non mi sono posto, non ci ho riflettuto perché mi sembra abbastanza chiaro“.

Infine: “Chi temo di più nella corsa salvezza? l Verona perché domani giochiamo contro il Verona, e l’attenzione dovrema metterla tutta nella partita. Ogni sforzo, fisico e mentale, deve essere proiettato a domani, poi penseremo ad altro“.

Foto: Instagram Sassuolo