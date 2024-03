Ballardini: “Berardi? C’è una sospetta lesione del tendine d’Achille, ma ho paura che sia più di un sospetto”

Il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi innanzi tutto sulle condizioni di Domenico Berardi, uscito per un grabe infortunio nel secondo tempo.

Queste le parole del tecnico, oggi all’esordio sulla panchina emiliana: “Parliamo di sospetta lesione del tendine d’Achille, ma ho paura che sia più di un sospetto. Io credo che oggi il Sassuolo sia sempre stato in controllo della partita, non ricordo grandi occasioni del Verona. Noi abbiamo avuto situazioni pericolose e non siamo stati così cattivi, però per me il Sassuolo ha tutte le qualità per giocarsela bene fino alla fine. Berardi è un giocatore di straordinaria importanza, ma io credo che il Sassuolo abbia le qualità per fare molto bene da qui in avanti, le qualità ci sono”.

Thorsvedt ha funzionato a livello tattico?

“Lui ha capacità di venire incontro ma anche di inserimento, con Laurienté riuscivano a mettere in difficoltà il Verona”.

Foto: twitter Sassuolo