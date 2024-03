Ballardini: “Atteggiamento buono, abbiamo concesso poco. Da qui alla fine ogni gara sarà fondamentale”

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Verona.

Queste le sue parole: “L’atteggiamento mi è piaciuto, il Sassuolo ha fatto la sua partita, siamo stati sempre presenti in campo senza concedere tanto. Lanci lunghi? Questo è il momento, la palla ad oggi è un po’ più pesante rispetto al solito, il Verona è una squadra che corre molto e che pressa molto, serviva superare questo pressing con la palla in avanti per cercare gli attaccanti, questo è figlio di un momento di difficoltà da superare”.

Come si può agire sulla testa dei ragazzi? “Pensiamo già alla partita di sabato, abbiamo una rosa competitiva e ce la possiamo giocare contro tutti o quasi, bisogna essere più bravi e guardare avanti, gli errori si possono commettere”.

Con il Frosinone partita di importanza capitale? “Importantissima, non so se capitale ma lo saranno tutte da qui alla fine”.

Foto: Instagram Sassuolo