Ballardini, ancora Genoa e alle sue condizioni. Quando Preziosi disse “è scarso…”

sta per tornare al, alle sue condizioni. Sarebbe la sua quarta volta in rossoblù.Anche stavoltasi è dovuto piegare, è stato costretto a mandare l’allenatore che lo aveva tolto dai guai almeno un paio di volte e che poi aveva pagato dazio per la solita politica superficiale di un presidente che – tra l’altro – aveva aggiunto giudizi mica da ridere. I progetti di Preziosi sono scritti sulla sabbia, ormai da anni è così. Sbaglia allenatori, direttore, cambia, ricambia, ha il vento a favore di chi dovrebbe criticarlo e se ne guarda bene, ne indovina pochissime, l’ultima non ce la ricordiamo. E alla fine torna da quel Ballardini che Preziosi adefinì così in un’intervista rilasciata al sito del Corriere della Sera: “Il curriculum di Ballardini parla chiaro, 13 esoneri in 14 stagioni. Solo alla Sambenedettese in Serie C completò il campionato. Non posso andare avanti con certi spettacoli. Domenica ci ho parlato per un’ora e mezza ma non mi ha fornito le risposte che volevo. E’ scarso”.Ora Preziosi lo richiama, meglio: Ballardini torna alla sue condizioni, che siano un contratto di un anno e mezzo (come chiede) oppure fino a giugno (con ricca base fissa e opzione legata alla salvezza) cambia poco. Si tratta di dettagli. “Ballardini è scarso”, disse Preziosi che ora lo richiama: dov’è l’errore?

Foto: Twitter ufficiale Genoa