Ballardini: “A Roma sarà una gara difficile. Stiamo bene, ce la giocheremo”

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “A Roma sarà una partita difficile, molto bella da giocare contro una squadra che uno spessore tecnico notevole. Se non sei al meglio come squadra e non fai le cose fatte bene, loro sono bravissimi a sottolineare i tuoi errori. La Roma ha fatto belle partite anche contro le sue pari, ma se non sei bravo ad affrontarli ti mettono in difficoltà”

Sul momento del Genoa: “Nel Derby abbiamo fatto una bella partita, mancava un protagonista: il pubblico. La squadra sta bene e ora pensiamo alla prossima partita. Abbiamo avuto un giorno di riposo, ma abbiamo tanti giocatori che non reggono le tre partite e dobbiamo fare delle rotazioni”.

Foto: Zimbio