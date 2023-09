Ballack non ha dubbi: “Germania? Sceglierei van Gaal, è un allenatore eccezionale”

Michael Ballack, ex centrocampista – tra le altre – di Bayern Monaco e Chelsea, ha detto la sua sul possibile nuovo Ct della Germania. Per lui c’è un profilo ideale come nuova guida tecnica tedesca, come si evince dalle sue dichiarazioni riportate da As: “Bisogna concentrarsi sul meglio che c’è. Sceglierei un uomo con esperienza e Louis van Gaal è un allenatore eccezionale”.

Poi ha proseguito: “Sicuramente non è un allenatore facile, ma non è una brutta cosa. Penso che la squadra abbia bisogno di nuovi contributi a lungo termine. Dobbiamo ancora abituarci al fatto che abbia un passaporto olandese”.

Foto: Twitter Olanda