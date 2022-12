Ballack: “Non andremo molto lontano con questo tipo di calcio, lo vediamo quando giochiamo contro squadre che hanno meno talento di noi”

Ballack, ex leggenda tedesca, ha parlato dell’eliminazione della Germania. Ecco le sue parole a Magenta TV: “Fallimento? Succede solo se non ti interroghi criticamente. Non bisogna commettere lo stesso errore del 2018 quando il presidente spiegò che si stava discutendo il futuro di Low ma poi continuò. Non andremo molto lontano con questo tipo di calcio, lo vediamo quando giochiamo contro squadre che hanno meno talento, ma che ci creano problemi”.

