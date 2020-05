Ballack consiglia Havertz: “Resta al Leverkusen, lì puoi crescere ulteriormente”

Intervistato da SportBild, l’ex-centrocampista del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca, Michael Ballack, ha parlato di Kai Havertz, spesso accostato al Bayern Monaco e ad altre big europee: “I giocatori con la sua qualità sono richiesti ovunque. Ma penso che sia in buone mani a Leverkusen. Le condizioni sono perfette per i giovani giocatori e la loro crescita. Il Bayer gioca un buon calcio e le sue strutture per l’allenamento sono molto buone. Il Leverkusen ha anche un buon ambiente e, come giocatore, puoi commettere errori senza essere al centro delle critiche. Dovresti apprezzarlo. Naturalmente un giocatore come Havertz deve giocare in Champions League, quindi sarebbe importante per il Leverkusen qualificarsi.”

Foto: Pinterest.com