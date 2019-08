Balic-Perugia, è fatta. Domani la firma

Il Perugia ha completato una grande operazione in entrata per il centrocampo. E’ fatta per l’arrivo di Andrija Balic, classe 1997 di proprietà dell’Udinese. Nel pomeriggio vi abbiamo velato gli accordi raggiunti tra le parti per il prestito, ora vi possiamo aggiungere che domani lo specialista croato firmerà il contratto che lo legherà al club umbro. Per Balic può essere l’opportunità giusta per giocare da titolare e dimostrare tutto il suo valore.

Foto: Udinese sito ufficiale