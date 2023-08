BALEBA, L’EREDE DI CAICEDO AL BRIGHTON

Il Brighton di Roberto De Zerbi ha trovato l’erede di Moises Caicedo, centrocampista ceduto al Chelsea per una cifra record qualche settimana fa. Sarà Carlos Baleba, classe 2004, talento del Lille: profilo ideale per l’allenatore italiano. I Seagulls hanno sborsato 27 milioni di euro più altri tre legati ai bonus per il calciatore che ha firmato un quinquennale ed è stato ufficializzato le scorse ore.

Nato a Douala, in Senegal, il 3 gennaio 2004, Baleba ha iniziato ad avvicinarsi al calcio nel settore giovanile del Brasseries du Camerun. Qui resta diversi anni, fino al 2022, quandonell’inverno 2021, viene notato dagli osservatori del Lille nel corso di un torneo in Camerun e vengono colpiti da questo 17enne. Il 14 gennaio 2022, subito dopo aver compiuto 18 anni, viene acquistato proprio dal Lilla, con cui si lega fino al 2026. Per i primi mesi gioca nella squadra Under 19 e nel Lille2, la squadra riserve.

Qui mette a referto 19 presenze e 1 gol dimostrando doti importanti, grande continuità e personalità. Il 7 agosto seguente esordisce in prima squadra, nella partita di Ligue 1 vinta per 4-1 contro l’Auxerre. Paulo Fonseca, allenatore del club francese, ex Roma, vede in questo ragazzino un possibile fenomeno del calcio europeo e mondiale e gli dà fiducia, nonostante i soli 18 anni.

Una stagione che lo vedrà protagonista con diciannove presenze e due assist. E soprattutto un margine di crescita clamoroso, che hanno spinto il Brighton a questo investimento importante, per un ragazzino che ha alle spalle un solo anno tra i professionisti e che si sposterà da un campionato importante, come la Ligue1, alla Premier, uno dei top dei campionati al Mondo. E certamente Baleba avrà anche su di sé il peso di un investimento così alto da dover ripagare. In meno di due anni, a ritrovarsi a giocare nei campi polverosi in Senegal a venir pagato 30 milioni di euro è qualcosa che magari ci vorrà tempo per essere assimilato e la pressione su di sè e i riflettori della Premier, saranno certamente un colpo non facile da assorbire. E inoltre ci si aggiunge anche l’eredità, pesante, da dover portare avanti, ovvero quella di Caicedo, che al Brighton ha fatto, in tutti i sensi, la storia. Insomma, non poca la pressione che dovrà fronteggiare questo ragazzo.



De Zerbi, lo conosciamo, è uno che quando deve lanciare giovani di talento non si tira indietro. Certamente con il suo lavoro saprà gestire al massimo il giovane Baleba, senza lanciarlo alla ribalta come se nulla fosse.

Alto 180 cm, piede mancino, bravo nela fase di interdizione e costruzione di gioco, ma non distice anche la proiezione offensiva. Certamente dovrà lavorare molto per entrare nelle gerarchie, soprattutto all’inizio dovrà crescere tanto, ma l’investimento fatto dal club vuol dire che le qualità ci sono e questo giocatore potrà presto fare la differenza in mezzo al campo.

Per ora si presenta come il possibile erede di Caicedo al Brighton, sarà il tempo e le partite che giocherà, a dirci se sarà davvero così.

Foto: twitter Brighton