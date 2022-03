Bale: “Sogno di vedere il Galles al Mondiale. Il mio ritiro? Non ci penso, ho progetti per il futuro”

Questa sera anche il Galles disputerà la sua prima partita nei playoff mondiali contro l’Austria, anche se l’eventuale finale è stata posticipata a seguito del rinvio della gara fra Scozia e Ucraina. Intervistato da Sky Sports, Gareth Bale ha parlato dell’incontro: “Sono concentrato solo su questa partita e su questa qualificazione. La posta in gioco è molto alta e non penso ad altro in questo momento, serve tutta la concentrazione possibile. Anche se scendo in campo sono un tifoso, voglio vedere il Galles a un Mondiale, che io lo giochi o meno. È una partita tremendamente importante, ma abbiamo esperienza di giocare partite del genere”.

Bale risponde ad una domanda sul suo possibile ritiro: “Non ha senso, non devo pensarci. Ho progetti per il futuro, ma in questo momento non sto pensando oltre la partita di stasera”.

Foto: Profilo Instagram Bale