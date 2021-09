Bale show in Bielorussia-Galles! Tripletta e tre punti per sperare nella qualificazione

Nella prima gara di giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, il Galles ha battuto la Bielorussia per 3-2 in una gara di ricca di colpi di scena, decisa da uno straordinario Gareth Bale, autore di una tripletta. Il fuoriclasse del Real Madrid ha prima portato i gallesi in vantaggio al 6′ su rigore, poi sempre dagli undici metri ha riacciuffato il pareggio al minuto 69, dopo che i bielorussi erano riusciti a capovolgere il risultato. Infine, l’ex Tottenham ha regalato la vittoria alla sua nazionale siglando la rete del definitivo 3-2 nel terzo minuto di recupero. Può sorridere, dunque, Ancelotti che punta tanto questo giocatore per l’assalto alla Liga e alla Champions League. Le Merengues, probabilmente, hanno ritrovato un campione!

Il Galles con questa vittoria si porta a 6 punti, uno in meno della Repubblica Ceca e quattro in meno del Belgio. Tuttavia, Bale e compagni hanno giocato una partita in meno. La qualificazione, adesso, è di nuovo alla portata.

Foto: Instagram Galles