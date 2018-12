Bale non ci sta: “Il Premio Puskas a Salah? Ci sono rimasto male, lo meritavo io”

Mohamed Salah vince il Premio Puskas 2018 per il gol siglato all’Everton. Gareth Bale non ci sta, rivendica la rovesciata messa a segno proprio in finale di Champions League contro il Liverpool ad esterna il suo disappunto ai microfoni di FourFourTwo: “Sì, sono rimasto sorpreso, a dire il vero, sembra che l’importanza del premio diminuisca, sebbene il gol di Salah fosse un grande gol. Avrei dovuto vincere il premio Puskas, il mio gol è stato il migliore”.

Foto: Twitter Real Madrid