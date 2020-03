Bale, l’agente allo scoperto: “Vuole restare al Real Madrid, ora più che mai”

Gareth Bale non vuole lasciare il Real Madrid. Il gallese, secondo quanto riferito da AS, avrebbe intenzione di rispettare il suo contratto in scadenza nel 2022. A confermarlo è stato l’agente dello stesso Bale, intervenuto così ai microfoni del quotidiano spagnolo: “L’idea di Gareth, ora più che mai, è quella di rispettare il suo contratto e di restare al Real Madrid fino al 2022. Dove sta meglio che in Spagna?”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid