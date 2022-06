Gareth Bale la prossima stagione come da lui stesso annunciato, non giocherà al Real Madrid. Il gallese però non intende ritirarsi come testimoniano le sue parole rilasciate in conferenza dal ritiro della sua nazionale: “Ho davvero tante offerte, ma per ora non mi sto concentrando su ciò che mi aspetta in futuro. Non mi ritirerò, è improbabile”

Foto: As