Bale e CR7 i più pagati in Liga e Premier, in Ligue 1 domina il PSG: il dato sugli stipendi

I Paperoni del calcio sono noti e riconoscibili, ma quanto guadagnano realmente e, soprattutto, come competono l’uno contro l’altro in queste speciali classifiche? Possiamo rispondere a queste domande proponendo lo studio di Marca, che ne ha discusso per Liga, Premier League e Ligue 1.

N.B. Le cifre (in euro) riguardano gli stipendi lordi

Ligue 1, dominio PSG

Bale il più pagato in Liga

Premier League: Cristiano Ronaldo al primo posto

Foto: Twitter PSG