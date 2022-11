Bale: “Dobbiamo rialzarci, brutta batosta”

Il Galles ha perso 2-0 contro un Iran scintillante. Il match ha sottolineato le difficoltà della nazionale di Gareth Bale, il quale nel post partita ha rilasciato le seguenti parole: “Siamo distrutti, non posso dirlo in altri modi. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo ma resterà sempre una partita difficile da digerire. Ora dobbiamo recuperare le energie e riposarci, dobbiamo rialzarci, il Mondiale non è finito, c’è un’altra partita e dobbiamo sfruttare questa occasione”.

foto: Twitter bale