Bale: “Al Real Madrid c’è una pressione altissima. A volte ti criticano talmente tanto da farti sentiore solo”

Gareth Bale, ex star del calcio gallese, ha parlato della sua esperienza al Real Madrid.

Queste le parole dichiarate al Times sulle critiche ricevute: “Andai a Madrid per giocare con Benzema e Cristiano (Ronaldo, Ndr). È stata un’opportunità incredibile ma ammetto che, a volte, quando venivo fischiato e criticato mi sentivo completamente solo. Abbandonato da tutti. Ero giovane e non la sapevo gestire”.

Ma poi l’attaccante è riuscito anche a vincere la pressione, grazie soprattutto all’aiuto della famiglia: “Ho imparato a lasciare tutto allo stadio. Quando rientravo in casa c’era solo la mia famiglia ed ero felice nonostante tutto. È solo una partita di calcio. Poi mi accorsi che i miei figli crescevano talmente in fretta che… me li stavo perdendo. Così decisi di dedicargli più tempo lasciando il calcio”. Infine due parole sui compagni di squadra e allenatori nell’era Madrid: “Mai avuto problemi con nessuno. Anzi, mi hanno sempre sostenuto tutti. Ripeto, sono contento dei miei anni al Real a parte quei momenti bui sul campo”.