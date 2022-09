Baldini: “Qui per portare il Perugia in Serie A. La rosa è forte, deve trasmettere emozioni in campo”

Silvio Bandini è il nuovo allenatore del Perugia. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo tecnico del club umbro si è presentato ai nuovi tifosi, parlando degli obiettivi di questa stagione: “È chiaro che ai tifosi del Perugia non interessa, vogliono vedere gol e vittorie, ma un allenatore deve farci caso a queste cose, non si può essere ignoranti. Io sono qui, in una piazza bella e dalla grande tradizione calcistica, con ottime strutture, ma la cosa più bella è il sogno del presidente, portare il Perugia in Serie A: quando ci ho parlato, ci ho messo mezzo secondo ad accettare, anche se prendo un ingaggio che è la metà di quello che prendevo a Palermo. Ma mi piacciono gli obiettivi, mi piace la sinergia che si sta creando, e che a sua volta creerà passione, riporterà la gente allo stadio: e a quel punto arriveranno i risultati. E poi anche la Serie A. Se non ci credessi, cosa sarei venuto a fare? A me non piace lottare se non avessi dei traguardi ambiziosi”. Infine, si è soffermato a parlare del livello della rosa a sua disposizione: “La rosa è forte, deve saper portare in campo le emozioni. Perché così facendo i risultati arrivano, non arrivano pensando di essere i più furbi: a noi deve interessare la concretezza. E sono felice che il presidente mi abbia chiesto la A, perché io ci metto la faccia, e darò tutto per raggiungere questo traguardo. Cosa che farò dare anche ai ragazzi. Come li ho trovati? È normale che non siano rimasti indifferenti all’esonero di Castori, una persona vera e per bene, ma ora si deve voltare pagina, con l’affetto e stima che tutti proviamo per Castori, che ho sentito a telefono. Modulo? Non ci si può adattare a un’idea, ma al materiale umano che ho: e così sarà”.

Foto: Twitter Perugia