Baldini: “Non sono pazzo. Mi sono dimesso perché ho scelto la libertà”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Silvio Baldini, ex tecnico di Perugia e Palermo, è tornato a parlare delle dimissioni rassegnate durante gli ultimi messi: “Non sono pazzo, mi sono dimesso due volte nel giro di pochi mesi perché ho scelto la libertà”. Poi ha proseguito parlando del paragone con Marcelo Bielsa: “Quando vengo paragonato a Bielsa rispondo che ognuno deve essere se stesso, non si deve vergognare della sua storia. La vita è corta, non sono uno che si adatta”.

Foto: Instagram, Perugia