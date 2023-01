Prima del fischio di inizio della partita tra Sampdoria ed Empoli, il coordinatore tecnico doriano Mattia Baldini, ha commentato a Sky Sport le mosse del club sul mercato: “Harroui? Non è l’unica trattativa in piedi: in questo momento in un paio di reparti, mediana e arretata, siamo corti. Ci faremo trovare pronti intervenendo”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria