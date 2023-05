Baldini: “Dimissioni di Stankovic? Non c’è stata un’opera di convincimento. Il mister crede ancora nei ragazzi”

Mattia Baldini, coordinatore dell’area tecnica della Sampdoria, ha commentato la situazione in casa blucerchiata a DAZN.

Queste le sue parole: “Queste saranno giorni e settimane decisive per le questioni societarie di dominio pubblico, ma ora concentriamoci sulla partita. Passo indietro di Stankovic? Non è stata un’opera di convincimento, le sue dopo la gara contro la Fiorentina sono state parole di frustrazione. C’è stato semmai un confronto, le decisioni vere si prendono a mente fredda, il giorno successivo. Il mister crede ancora in quello che i ragazzi possiamo dare e la dirigenza crede in lui”.

Foto: Instagram Sampdoria