Balde sul rinnovo: “Voglio restare al Barcellona, ma non dipende da me”

Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, il terzino sinistro Alejandro Balde del Barcellona ha parlato della trattativa per il rinnovo contrattuale con il club blaugrana. Il diciannovenne, classe 2003, è diventato a tutti gli effetti un titolare per il tecnico Xavi. Il suo attuale accordo scade il 30 giugno 2024: “L’altro giorno Jorge Mendes era qui, erano insieme, parlavano. La mia intenzione è di restare qui ma lascio tutto nelle mani dei miei agenti. Cosa potrebbe succedere in futuro non lo so. Spero che tutto vada bene”.

Foto: Instagram Alejandro Balde