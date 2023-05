Balde, lesione ai legamenti della caviglia per il terzino: assente contro l’Italia

In una serata di festa per il popolo blaugrana, dove il Barcellona domina la partita e poi saluta con un tributo Jordi Alba e Sergio Busquets, l’unica nota dolente e l’infortunio di Aljandro Balde. Il giovane terzino ha subito un importante infortunio durante la sfida contro il Maiorca. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una parziale lesione dei legamenti della caviglia destra. Lo stop per il canterano si protrarrà tra le sei e le otto settimane. Non sarà quindi a disposizione della Spagna in vista della sfida di Nations League contro l’Italia del 15 giugno.

Foto: Twitter Barcellona