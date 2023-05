Balde: “Interrompere le partite al primo insulto razzista”

In riferimento al caso del Mestalla di Valencia e alle ulteriori polemiche intorno a Vinicius Jr si è espresso anche il giovane terzino del Barcellona Alejandro Balde. In un’intervista a GQ, il classe 2003 ha proposto una soluzione: “Al primo insulto razzista l’arbitro dovrebbe interrompere la partita e non farla ripartire. Forse in questo modo le persone smetteranno di comportarsi così”. Lo sfogo del terzino blaugrana sembra voler evidenziare la poca determinazione del mondo calcistico nel cercare di eliminare questo problema: “Per strada è molto più complicato fermare il razzismo, ma nel calcio si hanno tutti i mezzi per fare qualcosa di importante”.

Foto: Instagram Alejandro Balde