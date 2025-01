Balde: “Atalanta grande rivale, ma vogliamo i tre punti”

Domani, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Barcellona e Atalanta. Una gara molto importante per entrambe le compagini, ma soprattutto per i nerazzurri che hanno bisogno di vincere per avere la certezza di mantenere saldo l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione europea. A parlare della partita è stato il calciatore blaugrana Balde. Queste le sue parole nella conferenza stampa di rito: “Quella contro l’Atalanta sarà una gara molto importante, affrontiamo una grande rivale. Vogliamo i tre punti. Abbiamo una grande squadra per fare grandi cose. Abbiamo vinto la Supercoppa, stiamo bene, mancano ancora tante gare di campionato. Certo è che l’Atalanta sta facendo un grande campionato. Lo scorso anno fece una grande prestazione, sarà una partita molto complicata come quasi tutte in Europa. Ma noi vogliamo combattere per ogni titolo perché siamo il Barcellona”.

FOTO: Twitter Barcellona