Baldanzi: “Sono state dette cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli”

Dopo l’importante vittoria della Nazionale Under 21 nella gara contro la Norvegia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, in programma per l’estate del 2025 in Slovacchia. Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tommaso Baldanzi al 25′ e di Francesco Pio Esposito nella ripresa. Intervenuto ai microfoni della Rai, il talento dell’Empoli ha così parlato del suo inizio di campionato: “Sì è una buona stagione, possiamo fare meglio in campionato con l’Empoli, però sono contento. Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest’anno e spero di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Foto: sito FIGC